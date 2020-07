Меган Маркл заплатить судових витрат на $90 тисяч

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 15:14

Як відомо, дружина принца Гаррі судиться з таблоїдами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що дружина принца Гаррі Меган Маркл програла суд проти журналістів. Як відомо, ще з весни вона судиться з британськими таблоїдами Associated Newspapers та The Mail on Sunday за публікацію витягу з особистого листа батьку.

За попередніми даними, лист журналістам дав сам батько Меган, Томас Маркл. Наразі Меган намагається добитися того, щоб журналісти не розкривали імен її подруг, які згадувались у листуванні. У The Mail on Sunday все ж наполягають на розкритті цієї інформації.

Також Меган Маркл вимагає від Associated Newspapers компенсацію за використання приватної інформації, порушення авторських прав і порушення Закону про захист даних щодо п'яти статей.

Тим не менше, тепер Меган мусить платити за судові витрати $90 тисяч. А рішення судді буде озвучено згодом.