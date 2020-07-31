Меган Маркл заплатить судових витрат на $90 тисяч

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Як відомо, дружина принца Гаррі судиться з таблоїдами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що дружина принца Гаррі Меган Маркл програла суд проти журналістів. Як відомо, ще з весни вона судиться з британськими таблоїдами Associated Newspapers та The Mail on Sunday за публікацію витягу з особистого листа батьку.
За попередніми даними, лист журналістам дав сам батько Меган, Томас Маркл. Наразі Меган намагається добитися того, щоб журналісти не розкривали імен її подруг, які згадувались у листуванні. У The Mail on Sunday все ж наполягають на розкритті цієї інформації.
Також Меган Маркл вимагає від Associated Newspapers компенсацію за використання приватної інформації, порушення авторських прав і порушення Закону про захист даних щодо п'яти статей.
Тим не менше, тепер Меган мусить платити за судові витрати $90 тисяч. А рішення судді буде озвучено згодом.
15:50: В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
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