Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію 14:37
"Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни 14:15
Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій 13:55
Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року 12:36
Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США 12:06
У київських школах в обов'язковому порядку виконуватимуть гімн України 07:34
Верещук пообіцяла зробити все, щоб Порошенко не повернувся у велику політику 14:23
Польща встановила рекорд за кількістю хворих на коронавірус 13:51
Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом 12:57
В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря 09:14
Держава заплатила сім’ї загиблого медика понад півтора мільйони гривень.
Новину передає «Преса України».
За даними Фонду соціального страхування України, в Івано-Франківській області сім’я померлого від Covid-19 медика отримала чималу компенсацію від держави. Мова йде про 1,576 млн грн допомоги.
У прес-службі фонду уточнили, що кошти були перераховані родині завідувача диспансерним відділенням однієї з лікарень області 30 липня. Він захворів під час виконання професійних обов'язків.
Також відомо, що Фонду соціального страхування України профінансував сім’ї 6 померлих медиків. Загальна сума допомоги склала 210 млн грн.
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
12:06: Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.