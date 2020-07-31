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Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 14:37
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Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію

Держава заплатила сім’ї загиблого медика понад півтора мільйони гривень.

Новину передає «Преса України».

За даними Фонду соціального страхування України, в Івано-Франківській області сім’я померлого від Covid-19 медика отримала чималу компенсацію від держави. Мова йде про 1,576 млн грн допомоги.

У прес-службі фонду уточнили, що кошти були перераховані родині завідувача диспансерним відділенням однієї з лікарень області 30 липня. Він захворів під час виконання професійних обов'язків.

Також відомо, що Фонду соціального страхування України профінансував сім’ї 6 померлих медиків. Загальна сума допомоги склала 210 млн грн.

 

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