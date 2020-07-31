"Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни

zmxn 31 липня 2020, 14:15

Украину накрыло смутное время ублю..чных клоунов... Они, эти клоуны, сегодня повсюду: в Верховной раде, в Кабинете министров, в Национальной полиции, в СБУ и даже в главном кабинете на Банковой... Эти узколобые паяцы, ярко разрисовав физиономии, приклеив картонные носы и нацепив парики, в шутку руководят огромной страной - глумятся над целым народом. Управление государственной машиной клоуны превратили в развлекательное шоу "Рассмеши комика!". "Мусора" прямо в райотделе полиции изнасиловали девушку - ха! Ермак через родного брата торгует "хлебными" государственными должностями - ха-ха!! Украина обязана хоть канистрами, хоть бочками поставлять воду в Крым на российские военные базы - ха-ха-ха!!! На фронте, после введения очередного перемирия, российский снайпер убил украинского солдата - ха-ха-ха-ха!!!! Смейтесь, веселитесь, танцуйте! Совсем недавно еще два клоуна - два моральных урода - в студии пропутинского 112 канала лихо отплясывали и пели пошловато-гнусную композицию собственного сочинения о Майдане. Это был небезызвестный дуэт "Кролики"... https://www. youtube.com/watch?v= vG2FL7e6GMs . Они преспокойно глумились над памятью павших и, увы, никто из присутствующих в студии не встал и не плюнул в их поганые рожи ... Я слушал весь этот низкосортный бред, а перед глазами вставал пылающий в ночи Майдан; перемазанные сажей лица протестующих; снайпера, хладнокровно расстреливающие безоружных людей; лежащие в ряд тела погибших героев... Я не знаю, кто "Кролики" по вероисповеданию - христиане или иудеи - но вход и в синагогу, и в церковь для них должен быть закрыт навсегда... А когда они уйдут в мир иной - их необходимо будет похоронить за кладбищенской оградой: ибо собак негоже хоронить рядом с людьми...

... P.S. Однажды, будучи на одесском пляже, я был свидетелем того, как маленький мальчик, услышав где-то нецензурное слово, громко, под хохот отдыхающих, спросил отца: " Папа, а что такое пид..ас?".... Если бы это случилось сегодня, то я бы нашел в смартфоне фото "Кроликов" и показал бы ребенку.... Чтобы малыш на всю жизнь запомнил, как выглядят настоящие пи..расы....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"