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Украину накрыло смутное время ублю..чных клоунов... Они, эти клоуны, сегодня повсюду: в Верховной раде, в Кабинете министров, в Национальной полиции, в СБУ и даже в главном кабинете на Банковой... Эти узколобые паяцы, ярко разрисовав физиономии, приклеив картонные носы и нацепив парики, в шутку руководят огромной страной - глумятся над целым народом. Управление государственной машиной клоуны превратили в развлекательное шоу "Рассмеши комика!". "Мусора" прямо в райотделе полиции изнасиловали девушку - ха! Ермак через родного брата торгует "хлебными" государственными должностями - ха-ха!! Украина обязана хоть канистрами, хоть бочками поставлять воду в Крым на российские военные базы - ха-ха-ха!!! На фронте, после введения очередного перемирия, российский снайпер убил украинского солдата - ха-ха-ха-ха!!!! Смейтесь, веселитесь, танцуйте! Совсем недавно еще два клоуна - два моральных урода - в студии пропутинского 112 канала лихо отплясывали и пели пошловато-гнусную композицию собственного сочинения о Майдане. Это был небезызвестный дуэт "Кролики"... https://www.
... P.S. Однажды, будучи на одесском пляже, я был свидетелем того, как маленький мальчик, услышав где-то нецензурное слово, громко, под хохот отдыхающих, спросил отца: " Папа, а что такое пид..ас?".... Если бы это случилось сегодня, то я бы нашел в смартфоне фото "Кроликов" и показал бы ребенку.... Чтобы малыш на всю жизнь запомнил, как выглядят настоящие пи..расы....
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
12:06: Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США
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