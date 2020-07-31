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Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 13:55
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Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій

Релігійні свята мусульман, іудеїв, католиків і віруючих інших конфесій Зеленський зробить державними.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою надати статус державних таким святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Так, на сайті президента з’явився відповідний указ №303/2020.

Тепер уряд та Всеукраїнська рада церков, Український інститут національної пам'яті та релігійні організації обговорять відповідне питання. До слова, мета нового указу – забезпечити конституційні права і свободи всіх віруючих.

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