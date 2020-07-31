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Релігійні свята мусульман, іудеїв, католиків і віруючих інших конфесій Зеленський зробить державними.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою надати статус державних таким святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.
Так, на сайті президента з’явився відповідний указ №303/2020.
Тепер уряд та Всеукраїнська рада церков, Український інститут національної пам'яті та релігійні організації обговорять відповідне питання. До слова, мета нового указу – забезпечити конституційні права і свободи всіх віруючих.
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
12:06: Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США
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