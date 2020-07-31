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У Мережі розкритикували новий кліп Лободи

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 13:16
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У Мережі розкритикували новий кліп Лободи

Над відео для співачки трудився Олександр Гудков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, українська співачка Світлана Лобода представила нову відеороботу до пісні «Boom Boom». У кліпі можна побачити багатьох знаменитостей-друзів виконавиці. Зокрема, Лоліту Мілявську, Ксенію Собчак, Катерину Варнаву та інших.

Креативним продюсером кліпу став відомий шоумен Олександр Гуков. Тим не менше, нове його творіння викликало неоднозначні емоції у шанувальників.

«Давно я такої жерсті не бачила і чула! Лобода, вибач, наскільки я тебе люблю, але це кров з очей і вух», - з’явилось в коментарях.

«Саня Гудков. Вітаю тебе з першим офіційним провальним кліпом!» - відзначили коментатори.

Дехто також порадив видалити кліп, який, до слова, зібрав понад 766 тисяч переглядів.

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