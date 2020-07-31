У Мережі розкритикували новий кліп Лободи

Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій 13:55
Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року 12:36
Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США 12:06
У київських школах в обов'язковому порядку виконуватимуть гімн України 07:34
Верещук пообіцяла зробити все, щоб Порошенко не повернувся у велику політику 14:23
Польща встановила рекорд за кількістю хворих на коронавірус 13:51
Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом 12:57
В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря 09:14
Озвучені послуги, які має надавати лікар первинки в Україні 08:38
Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу 08:04
У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки 07:32
Над відео для співачки трудився Олександр Гудков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, українська співачка Світлана Лобода представила нову відеороботу до пісні «Boom Boom». У кліпі можна побачити багатьох знаменитостей-друзів виконавиці. Зокрема, Лоліту Мілявську, Ксенію Собчак, Катерину Варнаву та інших.
Креативним продюсером кліпу став відомий шоумен Олександр Гуков. Тим не менше, нове його творіння викликало неоднозначні емоції у шанувальників.
«Давно я такої жерсті не бачила і чула! Лобода, вибач, наскільки я тебе люблю, але це кров з очей і вух», - з’явилось в коментарях.
«Саня Гудков. Вітаю тебе з першим офіційним провальним кліпом!» - відзначили коментатори.
Дехто також порадив видалити кліп, який, до слова, зібрав понад 766 тисяч переглядів.
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
12:06: Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США
08:05: Українські вчителі змінюватимуть маски кожні 3 години
07:34: У київських школах в обов'язковому порядку виконуватимуть гімн України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.