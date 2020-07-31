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Також університети зможуть самі обрати форму навчання на тлі пандемії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що в Україні університети самі обиратимуть, коли починати новий навчальний рік на тлі пандемії, а також у якому форматі проводити навчання. Відповідне рішення було прийняте в Кабміні.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, закон про вищу освіту дозволяє вдатися до такої практики. У Міносвіти тим часом просто пропонують дотримуватися карантинних обмежень.
До слова, у Міносвіти нагадали, що у школах навчання проходитиме тільки з дотриманням рекомендацій МОЗ.
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12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
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