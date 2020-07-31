Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 12:36

Також університети зможуть самі обрати форму навчання на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що в Україні університети самі обиратимуть, коли починати новий навчальний рік на тлі пандемії, а також у якому форматі проводити навчання. Відповідне рішення було прийняте в Кабміні.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, закон про вищу освіту дозволяє вдатися до такої практики. У Міносвіти тим часом просто пропонують дотримуватися карантинних обмежень.

До слова, у Міносвіти нагадали, що у школах навчання проходитиме тільки з дотриманням рекомендацій МОЗ.