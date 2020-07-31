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Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 12:06
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Кім Кардашян зізналась, що не живе з потенціальним президентом США

Уже рік Кім Кардашян та Каньє Вест живуть в різних куточках США. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що зірка реаліті-шоу Кім Кардашян не живе з чоловіком Каньє Вестом. Пара живе окремо уже протягом року. Про це повідомили британські ЗМІ.

Як відомо, Вест балотуватиметься на пост президента США у поточному року. Раніше він зробив декілька емоційних заяв, розплакавшись на публіці. В результаті Кім Кардашян заявила, що у чоловіка біполярний розлад й закликала спільноту проявити повагу до нього. Раніше вона заявляла, що безсила у цій проблемі.

За попередніми даними, Вест живе на ранчо в штаті Вайомінг вартістю 14 мільйонів доларів. Тим часом Кім Кардашян залишилась в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Шестирічний шлюб пари знаходиться в більш напруженому стані, ніж будь-коли раніше.

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