Зеленський підписав закон про «зелений тариф»

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Стало відомо, скільки тепер економитимуть українці на електроенергії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Тобто про «зелений» тариф.
«Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики», - уточнив Шмигаль.
Очікується, що закон дозволяє знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%. Тим часом для вітрових електростанцій - на 7,5%. Шмигаль додав, що держава щорічно економитиме майже 7 млрд грн.
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