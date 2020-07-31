Зеленський підписав закон про «зелений тариф»

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 11:30

Стало відомо, скільки тепер економитимуть українці на електроенергії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Тобто про «зелений» тариф.

«Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики», - уточнив Шмигаль.

Очікується, що закон дозволяє знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%. Тим часом для вітрових електростанцій - на 7,5%. Шмигаль додав, що держава щорічно економитиме майже 7 млрд грн.