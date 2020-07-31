В Україні знову побільшало хворих на коронавірус

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За останню добу смертоносний китайський вірус виявили у понад тисячі українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, у прес-службі МОЗ представили нову статистику поширення коронавірусу країною. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 1090 осіб до 69 884. За добу померли 20 пацієнтів, а за весь період 1693 пацієнти.
Одужати вдалось 38 752 українцям, а за останню добу - 598 пацієнтам. Львівська область продовжує бути рекордсменом за кількість нових виявлених хворих. Тут за добу лабораторно виявили 147 нових хворих. Загальна кількість хворих становить 9526 осіб.
Ситуація в інших областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 2736 випадків;
Волинська область — 3783 випадки;
Дніпропетровська область — 1402 випадки;
Донецька область — 881 випадок;
Житомирська область — 1850 випадків;
Закарпатська область — 5146 випадків;
Запорізька область — 790 випадків;
Івано-Франківська область — 4557 випадків;
Кіровоградська область — 703 випадки;
м. Київ — 8241 випадок;
Київська область — 3716 випадків;
Луганська область — 126 випадків;
Миколаївська область — 590 випадків;
Одеська область — 3214 випадків;
Полтавська область — 440 випадків;
Рівненська область — 6024 випадки;
Сумська область — 485 випадків;
Тернопільська область — 2976 випадків;
Харківська область — 3711 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1138 випадків;
Чернівецька область — 5875 випадків;
Черкаська область — 924 випадки;
Чернігівська область — 823 випадки.
Інформації щодо хворих на коронавірус в зонах тимчасової окупації немає.
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