В Україні знову побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 10:57

За останню добу смертоносний китайський вірус виявили у понад тисячі українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, у прес-службі МОЗ представили нову статистику поширення коронавірусу країною. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 1090 осіб до 69 884. За добу померли 20 пацієнтів, а за весь період 1693 пацієнти.

Одужати вдалось 38 752 українцям, а за останню добу - 598 пацієнтам. Львівська область продовжує бути рекордсменом за кількість нових виявлених хворих. Тут за добу лабораторно виявили 147 нових хворих. Загальна кількість хворих становить 9526 осіб.

Ситуація в інших областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 2736 випадків;

Волинська область — 3783 випадки;

Дніпропетровська область — 1402 випадки;

Донецька область — 881 випадок;

Житомирська область — 1850 випадків;

Закарпатська область — 5146 випадків;

Запорізька область — 790 випадків;

Івано-Франківська область — 4557 випадків;

Кіровоградська область — 703 випадки;

м. Київ — 8241 випадок;

Київська область — 3716 випадків;

Луганська область — 126 випадків;

Миколаївська область — 590 випадків;

Одеська область — 3214 випадків;

Полтавська область — 440 випадків;

Рівненська область — 6024 випадки;

Сумська область — 485 випадків;

Тернопільська область — 2976 випадків;

Харківська область — 3711 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1138 випадків;

Чернівецька область — 5875 випадків;

Черкаська область — 924 випадки;

Чернігівська область — 823 випадки.

Інформації щодо хворих на коронавірус в зонах тимчасової окупації немає.