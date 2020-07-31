Українські вчителі змінюватимуть маски кожні 3 години

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В умовах пандемії COVID-19 вчителі регулярно мінятимуть маски та починатимуть урок з опитування щодо самопочуття учнів.
Новину передає «Преса України».
У МОЗ затвердили рекомендації навчальним закладам щодо організації протиепідемічних заходів. Заходи тимчасові на період карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Відповідна постанова представлена на сайті МОЗ.
З неї випливає, що персонал шкіл допускається до роботи виключно за наявності захисної маски чи распіратора. Перед початком роботи у всіх вимірюватимуть температуру, після чого прийматиметься рішення щодо допуску до роботи.
«Керівництво навчального закладу повинно забезпечити співробітників засобами індивідуального захисту з розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи», - йдеться в повідомленні.
Також пред початком занять вчителі будуть опитувати школярів про їх самопочуття та ознаки гострого респіраторного захворювання.
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