Українські вчителі змінюватимуть маски кожні 3 години

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 08:05

В умовах пандемії COVID-19 вчителі регулярно мінятимуть маски та починатимуть урок з опитування щодо самопочуття учнів.

Новину передає «Преса України».

У МОЗ затвердили рекомендації навчальним закладам щодо організації протиепідемічних заходів. Заходи тимчасові на період карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Відповідна постанова представлена на сайті МОЗ.

З неї випливає, що персонал шкіл допускається до роботи виключно за наявності захисної маски чи распіратора. Перед початком роботи у всіх вимірюватимуть температуру, після чого прийматиметься рішення щодо допуску до роботи.

«Керівництво навчального закладу повинно забезпечити співробітників засобами індивідуального захисту з розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи», - йдеться в повідомленні.

Також пред початком занять вчителі будуть опитувати школярів про їх самопочуття та ознаки гострого респіраторного захворювання.