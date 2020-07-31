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Мета нововведення – патріотичне виховання дітей.
Новину передає «Преса України».
Київська міська державна адміністрація дала зелене світло проекту про внесення обов'язкового виконання гімну України у школах. Мета - патріотичне виховання дітей. Про це розповів депутат КМДА і глава Комісії з питань законності, правопорядку і запобігання корупції Олег Бондарчук.
За його словами, відповідне рішення було прийняте 30 липня.
«Тільки що в 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення про початок виконання Державного Гімну України в школах міста Києва», - зазначив він.
Бондарчук подякував за підтримку співавтору активісту Тарасу Мацюку.
07:34: У київських школах в обов'язковому порядку виконуватимуть гімн України
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