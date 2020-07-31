У київських школах в обов'язковому порядку виконуватимуть гімн України

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 07:34

Мета нововведення – патріотичне виховання дітей.

Новину передає «Преса України».

Київська міська державна адміністрація дала зелене світло проекту про внесення обов'язкового виконання гімну України у школах. Мета - патріотичне виховання дітей. Про це розповів депутат КМДА і глава Комісії з питань законності, правопорядку і запобігання корупції Олег Бондарчук.

За його словами, відповідне рішення було прийняте 30 липня.

«Тільки що в 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення про початок виконання Державного Гімну України в школах міста Києва», - зазначив він.

Бондарчук подякував за підтримку співавтору активісту Тарасу Мацюку.