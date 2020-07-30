У партії Зеленського спалах коронавірусу – ЗМІ

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 14:56

Одразу три нардепи підхопили смертоносний китайський вірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що у президентській партії «Слуга народу» спалах коронавірусної хвороби. За даними видання «Страна», у політсилі захворіли одразу 3 народних обранця. Про це повідомило джерело, додаючи, що хворих може бути більше, оскільки хворі активно контактували з іншими нардепами.

Так, серед хворих Данило Гетьманцев та мажоритарники Павло Халімон і Сергій Гривко.

«Також нам стало відомо, що депутати групами ходили останнім часом на особисті зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Офіс президента. На зустрічах підводять підсумки року і обговорюють проблемні питання, які цікавлять депутатів. Також комунікаційні кризи», - відзначило видання.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1197 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість хворих тепер становить 68 794 особи.