У партії Зеленського спалах коронавірусу – ЗМІ

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Одразу три нардепи підхопили смертоносний китайський вірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що у президентській партії «Слуга народу» спалах коронавірусної хвороби. За даними видання «Страна», у політсилі захворіли одразу 3 народних обранця. Про це повідомило джерело, додаючи, що хворих може бути більше, оскільки хворі активно контактували з іншими нардепами.
Так, серед хворих Данило Гетьманцев та мажоритарники Павло Халімон і Сергій Гривко.
«Також нам стало відомо, що депутати групами ходили останнім часом на особисті зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Офіс президента. На зустрічах підводять підсумки року і обговорюють проблемні питання, які цікавлять депутатів. Також комунікаційні кризи», - відзначило видання.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1197 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість хворих тепер становить 68 794 особи.
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