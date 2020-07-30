Верещук пообіцяла зробити все, щоб Порошенко не повернувся у велику політику

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 14:23

Ірина Верещук заявила, що Петро Порошенко – це минуле України.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» та кандидат в мери Києва Ірина Верещук дала нове інтерв'ю. У ньому вона заявила, що виступає категорично проти 5 президента країни Петра Порошенка.

Народна обраниця також висловила думки з приводу того, чи може Порошенко повернутися у велику політику.

«Я зроблю все, щоб він не повернувся. Йому не місце в майбутньому України. Він - минуле, він, можливо, дійсно ще є. Він медіамагнат, олігарх олігархів», - зазначила вона.

Верещук вважає, що майбутнє нині лідера ПЄС перебуває в юрисдикції Кримінально-процесуального кодексу України.