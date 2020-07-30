Польща встановила рекорд за кількістю хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 13:51

За добу в країні лабораторно виявили 615 хворих на коронавірус. Також 15 пацієнтів померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що Польща встановила новий добовий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус. За минулу добу тут виявили 615 людей з Covid-19. Також за добу померли 15 пацієнтів. Про це повідомили польські ЗМІ.

Попередній так званий рекорд Польщі був зафіксований 8 червня – плюс 599 нових хворих.

Відомо, що найбільше нових хворих в Сілезькому та Малопольському воєводстві, 160 та 133 відповідно. Всього в Польщі 45 031 випадок захворювання.