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Ціни на бензин в Україні продовжили ріст

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 13:27
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Ціни на бензин в Україні продовжили ріст

Експерти попередили, що дешевого бензину тепер чекати не варто.

Новину передає «Преса України».

Українські експерти пояснили, чому в Україні спостерігається ріст цін на бензин. За останній тиждень бензин марки А-95 змінив ціну з 22,75 до 23,54 грн/літр. Причина такого ходу подій - валютні котирування, закінчення в країнах ЄС дешевого палива і ріст попиту на паливо після карантину.

Експерти додали, що українським водіям не варто очікувати зниження цін на бензин найближчим часом. Очікується, що в разі підняття курсу гривні до долара до рівня 30 гривень, літр бензину коштуватиме до 25 гривень.

 

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