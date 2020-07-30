Ціни на бензин в Україні продовжили ріст

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Експерти попередили, що дешевого бензину тепер чекати не варто.
Новину передає «Преса України».
Українські експерти пояснили, чому в Україні спостерігається ріст цін на бензин. За останній тиждень бензин марки А-95 змінив ціну з 22,75 до 23,54 грн/літр. Причина такого ходу подій - валютні котирування, закінчення в країнах ЄС дешевого палива і ріст попиту на паливо після карантину.
Експерти додали, що українським водіям не варто очікувати зниження цін на бензин найближчим часом. Очікується, що в разі підняття курсу гривні до долара до рівня 30 гривень, літр бензину коштуватиме до 25 гривень.
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