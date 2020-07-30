Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 12:57

У кліпі засвітився Мерілін Менсон та інші зірки.

Новину передає «Преса України».

Вокаліст відомих гуртів Slipknot і Stone Sour Корі Тейлор представив на YouTube нову відеороботу. Мова йде про кліп «CMFT Must Be Stopped». На відео можна побачити таких рокерів, як Мерілін Менсон і барабанщик Metallica Ларс Ульріх. Також можна побачити зірок Роба Хелфорда, Ніккі Сікса та інших.

Режисером кліпу став Джей Браунер.

Менш ніж за добу відео подивились понад 400 тисяч шанувальників співака.