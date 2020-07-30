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У кліпі засвітився Мерілін Менсон та інші зірки.
Новину передає «Преса України».
Вокаліст відомих гуртів Slipknot і Stone Sour Корі Тейлор представив на YouTube нову відеороботу. Мова йде про кліп «CMFT Must Be Stopped». На відео можна побачити таких рокерів, як Мерілін Менсон і барабанщик Metallica Ларс Ульріх. Також можна побачити зірок Роба Хелфорда, Ніккі Сікса та інших.
Режисером кліпу став Джей Браунер.
Менш ніж за добу відео подивились понад 400 тисяч шанувальників співака.
12:57: Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом
09:14: В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря
08:38: Озвучені послуги, які має надавати лікар первинки в Україні
08:04: Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу
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