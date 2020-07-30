В МОЗ назвали області, де не послаблять карантин

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 12:35

12 областей та Київ не можуть послабити карантинні заходи.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 30 липня 12 областей України та столиця не готові ослаблювати карантин. Епідеміологічна ситуація не покращилась у Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Житомирській, Чернівецькій та Рівненській областях.

Нагадаємо, станом на 30 липня в Україні 68 794 хворих на коронавірус. З них 1 673 летальні випадки. За минулу добу в Києві зафіксували рекорд – плюс 199 нових лабораторно виявлених хворих на коронавірус.