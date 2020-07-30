В МОЗ назвали області, де не послаблять карантин

Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом 12:57
В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря 09:14
Озвучені послуги, які має надавати лікар первинки в Україні 08:38
Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу 08:04
У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки 07:32
Сегодня легендарному литовскому актеру Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет! 12:50
COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд 11:10
В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус 09:56
The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину 08:37
Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження 08:09
12 областей та Київ не можуть послабити карантинні заходи.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 30 липня 12 областей України та столиця не готові ослаблювати карантин. Епідеміологічна ситуація не покращилась у Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Житомирській, Чернівецькій та Рівненській областях.
Нагадаємо, станом на 30 липня в Україні 68 794 хворих на коронавірус. З них 1 673 летальні випадки. За минулу добу в Києві зафіксували рекорд – плюс 199 нових лабораторно виявлених хворих на коронавірус.
12:57: Вокаліст Slipknot представив новий кліп з зірковим складом
09:14: В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря
08:38: Озвучені послуги, які має надавати лікар первинки в Україні
08:04: Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.