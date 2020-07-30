В Україні різко піднялися ціни на помідори

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Тепличних помідорів стає все менше, а грунтові не цікавлять оптовиків.
Новину повідомляє «Преса України».
В Україні спостерігається зменшення пропозиції тепличних томатів, які вирощують на півдні країни. В результаті ціни на овоч пішли вгору. За даними EastFruit, наразі попитом користується рожевий помідор за 35 грн/кг дрібним оптом. Стільки ж коштують жовті помідори.
Звичайний червоний томат продають за 27-30 грн/кг. Помідор-черрі в середньому коштують 45-50 грн/кг.
Варто зазначити, що на ринку є грунтові помідори за доступнішими цінами, однак, оптовики не ризикують закуповлювати їх, оскільки вони псуються швидше. За словами експертів, ціни на помідори в Україні вищі, ніж у сусідніх країнах.
09:14: В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря
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