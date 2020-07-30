В Україні понад тисяча нових хворих на коронавірус

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За даними РНБО, в Україні знову значно зросла кількість хворих на коронавірус.
Новину повідомляє «Преса України».
За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса РНБО, станом на 30 липня в Україні зафіксували 68 794 випадки захворювання на коронавірус. З них 1 673 летальних випадки. За минулу добу лабораторно виявили 1 197 осіб з коронавірусом. Також за минулу добу померли 23 пацієнти.
За весь період спостереження 38 154 пацієнти одужали, за останню добу – 760 пацієнтів.
Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 199 осіб, Львівській області – 131 людина.
09:14: В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря
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