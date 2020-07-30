В МОЗ розповіли , що робити українцям з Covid-19 без сімейного лікаря

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В Україні чимало людей які не підписали й не збираються підписувати декларацію з сімейним лікарем. В МОЗ розповіли, на що такі пацієнти можуть розраховувати в разі виявлення у себе симптомів коронавірусної хвороби.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, як діяти українцям, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. За його словами, якщо пацієнт відчуває симптоми коронавірусу, температуру, сухий кашель, то йому варто звернутися в «швидку» на екстренний номер «103».
В залежності від стану пацієнта буде визначено, відправляти бригаду чи ні.
«Також у нас внесені зміни стосовно алгоритму укладення договору з сімейними лікарями - він істотно спрощений. Тому радимо укладати відповідні договори, все це можна зробити онлайн», - наголосив він.
До слова, в МОЗ повідомили, що станом на 30 липня в Україні 68 794 випадки захворювання на коронавірус.
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