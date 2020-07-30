Озвучені послуги, які має надавати лікар первинки в Україні

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 08:38

Мова йде про безкоштовні послуги.

Новину передає «Преса України».

У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли, які послуги можуть отримати пацієнти, що звертаються до лікаря первинної медичної допомоги. Мова йде про сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Так, останні безкоштовно надаватимуть наступні послуги:

Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів. Також пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Діагностика та лікування поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів і тому подібне.

Вакцинація дітей і дорослих за календарем.

Надання простих консультацій, наприклад, щодо здорового способу життя.

Ведення неускладненої вагітності.

Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам.

Рецепти на ліки, й за програмою "Доступні ліки".

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.

Загальний аналіз сечі.

Вимірювання рівня глюкози і холестерину, тропоніни.

Електрокардіограма.

Також лікарі первинки безкоштовно направлять до вузького спеціаліста, дадуть довідку, лист про непрацездатність, виміряють тиск, вагу, зріст, окружність талії, проведуть швидкі тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити. Повний перелік представлений в наказі МОЗ від 19 березня 2018 року № 504.