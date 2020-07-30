Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 08:04

Топ-5 найдорожчих брендів залишилися незмінними.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Forbes представило щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів світу. У 2020 році, як і в попередньому, першу п'ятірку зайняли представники IT-бізнесу.

Десятка найдорожчих брендів виглядає наступним чином.

Apple – 241,2 мільярда доларів.

Google – 207,5 мільярда доларів.

Microsoft – 162,9 мільярда доларів.

Amazon – 135,4 мільярда доларів.

Facebook – 70,3 мільярда доларів.

Coca-Cola – 64,4 мільярда доларів.

Disney – 61,3 мільярда доларів.

Samsung – 50,4 мільярда доларів.

Louis Vuitton – 47,2 мільярда доларів.

McDonald’s – 46,1 мільярда доларів.

Варто зазначити, що за рік вартість представників рейтингу зросла з 2,33 до 2,54 трильйонів доларів. До слова, Facebook подешевшав на 21%.