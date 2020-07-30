Forbes представив новий рейтинг найдорожчих брендів світу

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Топ-5 найдорожчих брендів залишилися незмінними.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання Forbes представило щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів світу. У 2020 році, як і в попередньому, першу п'ятірку зайняли представники IT-бізнесу.
Десятка найдорожчих брендів виглядає наступним чином.
Apple – 241,2 мільярда доларів.
Google – 207,5 мільярда доларів.
Microsoft – 162,9 мільярда доларів.
Amazon – 135,4 мільярда доларів.
Facebook – 70,3 мільярда доларів.
Coca-Cola – 64,4 мільярда доларів.
Disney – 61,3 мільярда доларів.
Samsung – 50,4 мільярда доларів.
Louis Vuitton – 47,2 мільярда доларів.
McDonald’s – 46,1 мільярда доларів.
Варто зазначити, що за рік вартість представників рейтингу зросла з 2,33 до 2,54 трильйонів доларів. До слова, Facebook подешевшав на 21%.
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