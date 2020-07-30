У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки

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30 гривень за долар очікувати не варто.
Новину передає «Преса України».
Кабмін прийняв макроекономічний прогноз. Так, стало відомо, яким буде курс гривні до долара впродовж наступних трьох років.
Мінекономіки очікує курс на рівні 27-28,3 гривні за долар у 2020 році. У 2021 році він очікується на рівні 28,8-29,1 грн за долар. У 2022 році - 29,3-29,5 грн за долар, у 2023 році - 29,5-29,7 грн за долар.
До слова, в Мінекономіки зауважили, що такий прогноз є «сценарним пророкуванням». Так, прогноз може змінитися в разі погіршення ситуації з китайським вірусом.
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