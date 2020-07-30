Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки
  • В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
  • В Україні 919 нових хворих на коронавірус

У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки

Аня Мартинюк 30 липня 2020, 07:32
Версія для друку
У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки

30 гривень за долар очікувати не варто.

Новину передає «Преса України».

Кабмін прийняв макроекономічний прогноз. Так, стало відомо, яким буде курс гривні до долара впродовж наступних трьох років.

Мінекономіки очікує курс на рівні 27-28,3 гривні за долар у 2020 році. У 2021 році він очікується на рівні 28,8-29,1 грн за долар. У 2022 році - 29,3-29,5 грн за долар, у 2023 році - 29,5-29,7 грн за долар.

До слова, в Мінекономіки зауважили, що такий прогноз є «сценарним пророкуванням». Так, прогноз може змінитися в разі погіршення ситуації з китайським вірусом.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції