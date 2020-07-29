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Наталія Діденко розповіла, де різко послабне спека.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. За її прогнозом, північна частина країни уже 30 липня побачить +25+28 градусів замість +30+34 градусів.
Температура повітря залишиться незмінною на Заході. Тут стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів.
«На Сході та Півдні в четвер спека ще потриває, адже фронт йде здалеку, з північного заходу Європи, трохи захекався, спека в південній частині та в східних областях почне слабшати 31 липня-1 серпня», - уточнила вона.
У центральних областях, за виключенням Вінничини, буде гаряче, до +29+33 градусів. Опади у вигляді дощу найбільш ймовірні в західних областях, на Півночі, у Харківській області.
12:50: Сегодня легендарному литовскому актеру Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет!
11:10: COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
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