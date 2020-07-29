Аня Мартинюк 29 липня 2020, 13:24

Наталія Діденко розповіла, де різко послабне спека.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. За її прогнозом, північна частина країни уже 30 липня побачить +25+28 градусів замість +30+34 градусів.

Температура повітря залишиться незмінною на Заході. Тут стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів.

«На Сході та Півдні в четвер спека ще потриває, адже фронт йде здалеку, з північного заходу Європи, трохи захекався, спека в південній частині та в східних областях почне слабшати 31 липня-1 серпня», - уточнила вона.

У центральних областях, за виключенням Вінничини, буде гаряче, до +29+33 градусів. Опади у вигляді дощу найбільш ймовірні в західних областях, на Півночі, у Харківській області.