Сегодня легендарному литовскому актеру Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет!

zmxn 29 липня 2020, 12:50

... Впервые я увидел Витаутаса Томкуса в шедевральной киноленте Витаутуса Жалакявичуса "Никто не хотел умирать". Это остросюжетная военная драма, в которой была продемонстрирована борьба "лесных братьев" за независимость Литвы в первые послевоенные годы. Без преувеличения картина Жалакявичуса стала сенсацией в культурной жизни страны. Она была удостоена Государственной премии СССР, получила главный приз Всесоюзного киевского кинофестиваля. А по результатам опроса журнала "Советский экран" признана лучшим советским фильмом 1966 года. Во многом успеху фильма способствовал привлеченный режиссером на съемки великолепный актерский состав: Вия Артмане, Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Альгимантас Масюлис, Бронюс Бабкаускас, Бруно Оя, Лаймонас Норейка и Витаутас Томкус. Через несколько лет все они станут корифеями советского экрана, звездами первой величины...

... Прибалтийское кино всегда было для меня ДРУГИМ и в юности я не понимал, почему же оно ДРУГОЕ? Литовские, латышские и эстонские актеры выглядели по-другому, одевались по-другому, произносили монологи по-другому, и даже сигарету держали в руках по-другому... В каждом их движении присутствовали неподражаемое благородство, утонченность, аристократизм. Все это так отличалось от классического советского кинематографа. И лишь с годами я осознал, что это была европейская школа, это было европейское кино... У каждого из нас был свой любимый актер. Кто-то любил Баниониса, кто-то боготворил Адомайтиса, кто-то сходил с ума по Будрайтису. Я же обожал Витаутаса Томкуса. В нем было что-то такое, что отличало его от других актеров... Высокий, красивый, атлетичный, с благородным взглядом, он, даже играя преступников и негодяев, всегда подспудно вызывал восхищение у зрителей. Для меня он был, как Ален Делон во французском кино, как Марчелло Мастроянни в итальянском или Стив Ривз в американском. Все его фильмы я пересмотрел десятки раз. Старшее поколение прекрасно помнит те кинокартины, в которых блеснул своим талантом знаменитый актер и которые вошли в Золотой фонд Советского кино. Вот далеко не полный перечень: "Никто не хотел умирать"... "Эксперимент доктора Абста"... "Мертвый сезон"... "Остров сокровищ"... "Последний рейс Альбатроса"... "Кортик"... "Смок и Малыш"... "Сумка инкассатора"... "Ралли"... "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"... "Богач, бедняк"... "Никколо Паганини" ... "Случай в квадрате 36-80"... "Государственная граница"...

... В 1961 году Томкус окончил театральный факультет Литовской государственной консерватории. Отработав год в Шауляйском драматическом театре, он переезжает в Каунас и начинает работать на сцене местного Драмтеатра. Семь лет спустя, актера приглашают в Вильнюс, в Академический драматический театр. В 1993-1999 Витаутас Томкус руководит театром "Vaidilos". А с 1999 года - он актер Литовского театра драмы.

...Сегодня легенде советского кино, заслуженному артисту республики Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет! И от имени всех украинцев - поклонников ретро-кино, почитателей таланта замечательного артиста, я хочу поздравить его с Днем рождения, пожелать крепкого здоровья, творческого долголетия и всего самого наилучшего!

Витаутас Ромуальдович, мы Вас помним! Витаутас Ромуальдович, мы Вас любим!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".