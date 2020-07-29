На Тернопільщині проведуть благодійний ремонт дороги

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Безкоштовно буде відремонтовано 3,25 км дорожнього полотна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, в Укравтодорі повідомили, що ТОВ «Техно-Буд-Центр» вирішило безкоштовно відремонтувати дорогу місцевого значення О200304 Бучач – Нижнів. Як відомо, автошлях сильно постраждав внаслідок паводку.
«Дорога була єдиним транспортним коридором до Тернополя та Івано-Франківська для Коропецької ОТГ, до якої входить 6 населених пунктів», - йдеться в повідомленні.
В результаті компанія вирішила відремонтувати найбільш зруйновані ділянки. Мова йде про дві відрізки протяжністю 3,25 км. Ще один відрізок протяжністю 2,1 км відремонтує КП «Тернопількомунінвест» за бюджетні кошти.
12:50: Сегодня легендарному литовскому актеру Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет!
11:10: COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
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