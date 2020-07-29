На Тернопільщині проведуть благодійний ремонт дороги

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 12:50

Безкоштовно буде відремонтовано 3,25 км дорожнього полотна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, в Укравтодорі повідомили, що ТОВ «Техно-Буд-Центр» вирішило безкоштовно відремонтувати дорогу місцевого значення О200304 Бучач – Нижнів. Як відомо, автошлях сильно постраждав внаслідок паводку.

«Дорога була єдиним транспортним коридором до Тернополя та Івано-Франківська для Коропецької ОТГ, до якої входить 6 населених пунктів», - йдеться в повідомленні.

В результаті компанія вирішила відремонтувати найбільш зруйновані ділянки. Мова йде про дві відрізки протяжністю 3,25 км. Ще один відрізок протяжністю 2,1 км відремонтує КП «Тернопількомунінвест» за бюджетні кошти.