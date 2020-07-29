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Криклій розповів, де без проблем відпочити українцям

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 12:19
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Криклій розповів, де без проблем відпочити українцям

Мова йде про список країн, які пускають до себе українців без особливих вимог. Також стало відомо, де бажаючим відпочити швидко пройти тест на коронавірус.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 29 липня, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив у соцмережі, куди українці все ще можуть відправитися на відпочинок попри пандемію. 

«І хоча "туристичний безвіз" зараз багато в чому обмежений, все більше країн відкривають двері для гостей з України», - зазначив він.

Так, мандрівникам України доступні такі популярні туристичні напрямки, як Болгарія, Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія та Хорватія. У Болгарію пускатимуть з 30 липня за наявністю результату тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до прибуття. У Хорватії вимагають тест, зроблений за останні 48 годин.

Тим часом Туреччина, Єгипет, Албанія не висувають ніяких вимог. Криклій додав, що мандрівники можуть зробити швидкий тест в "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах.  

 

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