У Мінекономіки спрогнозували ріст зарплат та цін

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 11:43

На зміни українці можуть очікувати впродовж 2021-2023 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, Кабмін затвердить проект прогнозу соціального та економічного розвитку України на 2021-2023 роки. У Мінекономіки прогнозують, що у наступному році ВВП України збільшиться на 4,6 %. Разом з тим збільшаться й ціни, на 7,3 %.

У 2021 році середня зарплата має встановитися на рівні 13362 грн, у 2022 році – 15414 грн, 2023 – 17169 грн. Суми вказані без вирахуваних податків.

У прогнозі також зазначено, що у 2022 році ціни піднімуться ще на 6,2%, а економіка країни зросте на 4,3 %.