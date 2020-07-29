У Мінекономіки спрогнозували ріст зарплат та цін

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На зміни українці можуть очікувати впродовж 2021-2023 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, Кабмін затвердить проект прогнозу соціального та економічного розвитку України на 2021-2023 роки. У Мінекономіки прогнозують, що у наступному році ВВП України збільшиться на 4,6 %. Разом з тим збільшаться й ціни, на 7,3 %.
У 2021 році середня зарплата має встановитися на рівні 13362 грн, у 2022 році – 15414 грн, 2023 – 17169 грн. Суми вказані без вирахуваних податків.
У прогнозі також зазначено, що у 2022 році ціни піднімуться ще на 6,2%, а економіка країни зросте на 4,3 %.
12:50: Сегодня легендарному литовскому актеру Витаутасу Томкусу исполняется 80 лет!
11:10: COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
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