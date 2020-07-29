COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд 11:10
В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус 09:56
The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину 08:37
Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження 08:09
Український міністр одружився на молодшій на 20 років жінці 14:41
Українці закликали Зеленського оприлюднити телефонну розмову з Путіним 13:38
Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат 12:28
США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei 12:05
В Україні планують підвищити штраф за непропуск «швидкої» 11:25
НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро 10:21
Україна втрималася в топ-10 світових виробників чавуну 08:45
Світовий барометр туризму ЮНВТО показав, що пандемія дійсно завдала нищівний удар по туризму у світі.
Новину передає «Преса України».
За даними Всесвітньої організація туризму ООН (ЮНВТО), світові втрати в галузі туризму на тлі COVID-19 становлять 320 мільярдів доларів. Мова йде про період січень-травень.
Також зазначається, що через пандемію кількість міжнародних туристів зменшилася на 56 відсотків.
«Сума доходів, втрачених у січні-травні, більш ніж утричі перевищує збитки під час світової економічної кризи 2009 року», - відзначили в організації.
Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар організації, зазначив, що важливо відновлювати туризм. Шалені збитки створюють ризик для мільйонів людей в усьому світі.
11:10: COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
08:37: The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину
08:09: Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.