COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 11:10

Світовий барометр туризму ЮНВТО показав, що пандемія дійсно завдала нищівний удар по туризму у світі.

Новину передає «Преса України».

За даними Всесвітньої організація туризму ООН (ЮНВТО), світові втрати в галузі туризму на тлі COVID-19 становлять 320 мільярдів доларів. Мова йде про період січень-травень.

Також зазначається, що через пандемію кількість міжнародних туристів зменшилася на 56 відсотків.

«Сума доходів, втрачених у січні-травні, більш ніж утричі перевищує збитки під час світової економічної кризи 2009 року», - відзначили в організації.

Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар організації, зазначив, що важливо відновлювати туризм. Шалені збитки створюють ризик для мільйонів людей в усьому світі.