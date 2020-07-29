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Турецька влада більше контролюватиме соціальні медіа

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 10:34
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Турецька влада більше контролюватиме соціальні медіа

Правляча партія президента прийняла відповідний закон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що у Туреччині приняли законопроект, який надасть уряду більші повноваження щодо регулювання соціальних медіа. Закон, який підтримала правляча партія президента Раджепа Таїпа Ердогана,  вимагає від іноземних сайтів ЗМІ, включаючи Twitter та Facebook, зберігати представництва в Туреччині, щоб відповідати на скарги влади на вміст на їх платформах.

Це означає, що соціальним медіа тепер можуть загрожувати великі штрафи, а реклама може бути заблокованою. Також згідно з новими регламентами встановлюються строгі строки для вилучення контенту, який вважається образливим.

Тим часом опозиційні депутати заявили, що нове законодавство підвищить цензуру та допоможе владі замовчувати інакомислення. Уряд же наполягає на тому, що нове законодавство необхідне для боротьби з кіберзлочинністю та захисту користувачів.

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