Турецька влада більше контролюватиме соціальні медіа

COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд 11:10
В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус 09:56
The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину 08:37
Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження 08:09
Український міністр одружився на молодшій на 20 років жінці 14:41
Українці закликали Зеленського оприлюднити телефонну розмову з Путіним 13:38
Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат 12:28
США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei 12:05
В Україні планують підвищити штраф за непропуск «швидкої» 11:25
НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро 10:21
Україна втрималася в топ-10 світових виробників чавуну 08:45
Правляча партія президента прийняла відповідний закон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, що у Туреччині приняли законопроект, який надасть уряду більші повноваження щодо регулювання соціальних медіа. Закон, який підтримала правляча партія президента Раджепа Таїпа Ердогана, вимагає від іноземних сайтів ЗМІ, включаючи Twitter та Facebook, зберігати представництва в Туреччині, щоб відповідати на скарги влади на вміст на їх платформах.
Це означає, що соціальним медіа тепер можуть загрожувати великі штрафи, а реклама може бути заблокованою. Також згідно з новими регламентами встановлюються строгі строки для вилучення контенту, який вважається образливим.
Тим часом опозиційні депутати заявили, що нове законодавство підвищить цензуру та допоможе владі замовчувати інакомислення. Уряд же наполягає на тому, що нове законодавство необхідне для боротьби з кіберзлочинністю та захисту користувачів.
11:10: COVID-19: Світові збитки в секторі туризму доросли до $320 млрд
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
08:37: The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину
08:09: Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.