В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 09:56

Разом з тим збільшилась кількість смертей від вірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні знову збільшилась кількість хворих на коронавірус. За минулу добу було виявлено 1022 нові випадки. Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області, 149. Тепер тут 9248 хворих.

Загальна кількість хворих становить 67 597. З них 1650 людей померли та 37 394 одужали. За даними системи моніторингу РНБО, за добу в Україні помер 21 пацієнт з коронавірусом.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 2660 випадків;

Волинська область — 3694 випадки;

Дніпропетровська область — 1364 випадки;

Донецька область — 861 випадок;

Житомирська область — 1764 випадки;

Закарпатська область — 5008 випадків;

Запорізька область — 767 випадків;

Івано-Франківська область — 4342 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7932 випадки;

Київська область — 3629 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 563 випадки;

Одеська область — 3104 випадки;

Полтавська область — 414 випадків;

Рівненська область — 5837 випадків;

Сумська область — 467 випадків;

Тернопільська область — 2852 випадки;

Харківська область — 3556 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1086 випадків;

Чернівецька область — 5751 випадок;

Черкаська область — 910 випадків;

Чернігівська область — 745 випадків.

До слова, загальна кількість виявлених хворих у світі становить 16 899 597 осіб. З них 663 540 пацієнтів померли.