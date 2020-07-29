В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус

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Разом з тим збільшилась кількість смертей від вірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні знову збільшилась кількість хворих на коронавірус. За минулу добу було виявлено 1022 нові випадки. Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області, 149. Тепер тут 9248 хворих.
Загальна кількість хворих становить 67 597. З них 1650 людей померли та 37 394 одужали. За даними системи моніторингу РНБО, за добу в Україні помер 21 пацієнт з коронавірусом.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 2660 випадків;
Волинська область — 3694 випадки;
Дніпропетровська область — 1364 випадки;
Донецька область — 861 випадок;
Житомирська область — 1764 випадки;
Закарпатська область — 5008 випадків;
Запорізька область — 767 випадків;
Івано-Франківська область — 4342 випадки;
Кіровоградська область — 697 випадків;
м. Київ — 7932 випадки;
Київська область — 3629 випадків;
Луганська область — 122 випадки;
Миколаївська область — 563 випадки;
Одеська область — 3104 випадки;
Полтавська область — 414 випадків;
Рівненська область — 5837 випадків;
Сумська область — 467 випадків;
Тернопільська область — 2852 випадки;
Харківська область — 3556 випадків;
Херсонська область — 224 випадки;
Хмельницька область — 1086 випадків;
Чернівецька область — 5751 випадок;
Черкаська область — 910 випадків;
Чернігівська область — 745 випадків.
До слова, загальна кількість виявлених хворих у світі становить 16 899 597 осіб. З них 663 540 пацієнтів померли.
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