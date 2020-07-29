Озвучена червнева зарплата Віталія Кличка

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 09:16

Обійшлось без премій.

Новину передає «Преса України».

Журналісти «Українських новини» звернулись в аппарат Київської міської державної адміністрації (КМДА) з проханням озвучити, скільки столичний мер Віталій Кличко заробив у червні. Як виявилось, його зарплата була меншою, ніж у його заступника В'ячеслава Непопи.

У червні Кличко заробив 47 230 гривень. Премій меру не нарахували. Тим часом у В'ячеслава Непопи зарплата склала 61 327 гривень. З цієї суми 32 904 гривні – допомога на оздоровлення.

До слова, заступниця Кличка з питань здійснення повноважень самоврядування Марина Хонда заробила 46 585 гривень, інший зам Олександр Гестельов заробив 37 124 гривні, Валентин Мондрієвський - 43 408 гривень, Петро Пантелєєв - 44 906 гривень.