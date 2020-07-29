The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 08:37

Багаті країни платитимуть за неї більшу ціну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, які приблизні ціни будуть встановлені на майбутню вакцину проти Сovid-19. За даними видання The Financial Times, американська компанія Moderna встановить ціну приблизно $50-60 за курс щеплень. Тобто одна доза обійдеться в приблизно $25-30.

Джерело, яке знайоме з ситуацією, зазначило, що такі ціни будуть пропоновані США та країнам з високим рівнем доходу населення.

Інші компанії пообіцяли продавати вакцини дешевше. Зокрема американська Pfizer і німецька BioNTtech оцінюють свою вакцину в $19,5 за дозу. Тим часом британо-шведська компанія AstraZeneca запропонує найнижчу ціну $3-4.