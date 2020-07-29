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Багаті країни платитимуть за неї більшу ціну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, стало відомо, які приблизні ціни будуть встановлені на майбутню вакцину проти Сovid-19. За даними видання The Financial Times, американська компанія Moderna встановить ціну приблизно $50-60 за курс щеплень. Тобто одна доза обійдеться в приблизно $25-30.
Джерело, яке знайоме з ситуацією, зазначило, що такі ціни будуть пропоновані США та країнам з високим рівнем доходу населення.
Інші компанії пообіцяли продавати вакцини дешевше. Зокрема американська Pfizer і німецька BioNTtech оцінюють свою вакцину в $19,5 за дозу. Тим часом британо-шведська компанія AstraZeneca запропонує найнижчу ціну $3-4.
09:56: В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус
08:37: The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину
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