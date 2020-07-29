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The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 08:37
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The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину

Багаті країни платитимуть за неї більшу ціну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, стало відомо, які приблизні ціни будуть встановлені на майбутню вакцину проти Сovid-19. За даними видання The Financial Times, американська компанія Moderna встановить ціну приблизно $50-60 за курс щеплень. Тобто одна доза обійдеться в приблизно $25-30.

Джерело, яке знайоме з ситуацією, зазначило, що такі ціни будуть пропоновані США та країнам з високим рівнем доходу населення.

Інші компанії пообіцяли продавати вакцини дешевше. Зокрема американська Pfizer і німецька BioNTtech оцінюють свою вакцину в $19,5 за дозу. Тим часом британо-шведська компанія AstraZeneca запропонує найнижчу ціну $3-4. 

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