Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження

Аня Мартинюк 29 липня 2020, 08:09

Як виявилося, чим товстіші члени уряду, тим худіший їх народ.

Новину передає «Преса України».

Нове дослідження, опубліковане в Economics of Transition and Institutional Change, показало тісний зв’язок між товстими міністрами та рівнем корупції в країні. Для дослідження були взяті дані про 299 міністрів з 15 країн. Мова йде про Україну, Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизію, Латвію, Литву, Молдову, Росію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Естонію.

Над дослідженням працював француз Павло Блаватский зі Школи бізнесу в Монпельє. За допомогою алгоритму комп'ютерного зору і згортальних нейромереж він проаналізував рівень ожиріння міністрів. Також до уваги були взяті дані ряду попередніх досліджень про рівень корупції у вищезгаданих країнах.

Результат дослідження виявився наступним. У 96 членів уряду був індекс маси тіла 35 з 40. Це свідчить про високий ступінь ожиріння. Крім того, чим товстіші міністри, тим більшою є корупція в країні. Однак, показники коливаються в залежності від політичної обстановки.