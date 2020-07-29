Еммі 2020: Netflix номінували на рекордні 160 премій

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У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на нагороду Emmy Awards-2020.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія Netflix побила рекорд 2019 року HBO та була номінована на 160 статуеток Emmy Awards-2020. Як зазначили експерти у Лос-Анджелесі, основними суперниками стали серіали «Хранителі», які номіновані 26 разів, та «Дивовижна місіс Мейзел» з 20 номінаціями.
Нагадаємо, нагородою «Еммі» відзначають досягнення в галузі телебачення. Статуетки вручають за кращий драматичний і комедійний серіали, а також найкращим акторам і актрисам в серіалах, за кращі програми та розважальні шоу. Також статуетки роздають за музичне та звукове оформлення, зачіски, грим, монтаж, світло.
08:37: The Financial Times озвучив ціни на майбутню протикоронавірусну вакцину
08:09: Товсті міністри можуть свідчити про корупцію в країні – дослідження
14:41: Український міністр одружився на молодшій на 20 років жінці
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