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У Києві збудують найбільшу в країні мечеть

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 15:08
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У Києві збудують найбільшу в країні мечеть

Мечеть вміщуватиме 5 тисяч людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що у Києві таки збудують найбільшу в країні мечеть за сприяння Туреччини. Про це розповів посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. Наразі проект на стадії обговорення дизайну споруди. 

«Україна - це будинок для великої кількості мусульман, включаючи, звичайно, кримських татар. Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар повинні були переїхати, і в Києві проживає значна громада. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні і її мусульманському співтовариству побудувати мечеть в Києві», - розповів посол.

Відомо, що «земельне» питання уже вирішене. Мечеть знаходитиметься у центрі Києва. Однак, точне розташування буде відомо згодом. До слова, у 2019 році лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що столична мечеть вміщуватиме 5 тисяч людей.

 

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