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54-річний Олексій Резніков одружився на телеведучій.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у минулі вихідні у Центрі надання адмінпослуг "Каланчак", що в Херсонській області, побрався міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Новим коханням 54-річного віце-прем’єра стала ведуча шоу на телеканалі ICTV Юлія Зорій. Останній 34 роки.
Церемонія розпису пройшла у вузькому колі найближчих людей. Варто зазначити, що новоспечена пара не цілувалась, адже була в захисних масках. Так, молодята лише обійнялись після того, як офіційно стали чоловіком та дружиною.
Після церемонії відбулось святкування в яхт-клуб Maxmarine. До слова, до весілля пара таємно зустрічалася 3 роки. У Резнікова є син і дочка від попереднього шлюбу.
14:41: Український міністр одружився на молодшій на 20 років жінці
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