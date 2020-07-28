Український міністр одружився на молодшій на 20 років жінці

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 14:41

54-річний Олексій Резніков одружився на телеведучій.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у минулі вихідні у Центрі надання адмінпослуг "Каланчак", що в Херсонській області, побрався міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Новим коханням 54-річного віце-прем’єра стала ведуча шоу на телеканалі ICTV Юлія Зорій. Останній 34 роки.

Церемонія розпису пройшла у вузькому колі найближчих людей. Варто зазначити, що новоспечена пара не цілувалась, адже була в захисних масках. Так, молодята лише обійнялись після того, як офіційно стали чоловіком та дружиною.

Після церемонії відбулось святкування в яхт-клуб Maxmarine. До слова, до весілля пара таємно зустрічалася 3 роки. У Резнікова є син і дочка від попереднього шлюбу.