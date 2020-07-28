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Кучма пішов посади голови делегації України в ТКГ

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 14:15
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Кучма пішов посади голови делегації України в ТКГ

З’явилася реакція Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що колишній  президент України Леонід Кучма прийняв важливе рішення піти з посади глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як відомо, 81-річний політичний діяч очолював делегацію з 2019 року. Відповідну заяву зробили у прес-службі Офісу президента. 

Чинний президент країни Володимир Зеленський уже зустрівся з Кучмою та подякував йому за пророблену роботу. За словами Зеленського, другий президент України проробив складну та важливу роботу на переговорах у Мінську.

Зеленський додав, що прислуховуватиметься до порад Кучми у майбутньому. Кучма в свою чергу зауважив, що обов’язково ділитиметься своїм досвідом.

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