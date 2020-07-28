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Понад тисяча українців виступили за оприлюднення стенограми діалогу Зеленського та Путіна.
Новину передає «Преса України».
На сайті Офісу президента з'явилася нова петиція. На цей раз українці вимагають від лідера країни оприлюднити нещодавню телефонну розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним. Автором петиції є Андрій Смолій.
«З огляду на різну подачу офіційної інформації з боку Офісу Президента України і сторони Адміністрації президента РФ, в частині питання щодо звільнення заручників Кремля, які перебувають на території ОРДЛО і врегулювання "внутрішньоукраїнського кризи", як зазначила сторона держави-агресора, українське суспільство цікавить реальний стан речей і реальний предмет розмови президентів Зеленського і Путіна», - йдеться в петиції.
Андрій Смолій додав, що особливо цікавим є «особливий статус» Донбасу, питання про вибори в тимчасово окупованій зоні та питання про Конституцію України. Наразі петицію підписали понад тисяча небайдужих українців. Для того, щоб її розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч підписів.
13:38: Українці закликали Зеленського оприлюднити телефонну розмову з Путіним
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12:05: США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei
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