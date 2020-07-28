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Експерти озвучили суму прибутку від 5G

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 13:10
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Експерти озвучили суму прибутку від 5G

Також відомо, які країни першими матимуть покриття 5G.

Новину передає «Преса України».

За даними видання LiveMint, очікується, що дохід від мережевої інфраструктури 5G удвічі збільшиться в усьому світі до кінця 2020 року. Він складе 8,1 мільярда доларів. Такі дані навели в дослідницькій компанії Gartner.

«Інвестиції в мережеву інфраструктуру 5G становитимуть 21,3% від загального доходу від бездротової інфраструктури у 2020 році, порівняно з 10,4% у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Також експерти вважають, що до 2023 року постачальники послуг зв'язку (CSP) дадуть 5G покриття для 95% населення Великого Китаю (Китай, Тайвань та Гонконг), Азії / Тихого океану, Північної Америки та Японії.

Косей Такійші, старший директор з досліджень, зазначив, що у короткостроковому періоді Великий Китай лідирує у світі в розвитку 5G. Він уточнив, що мова йде про 49,4% світових інвестицій у 2020 році.

 

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