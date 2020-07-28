Експерти озвучили суму прибутку від 5G

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 13:10

Також відомо, які країни першими матимуть покриття 5G.

Новину передає «Преса України».

За даними видання LiveMint, очікується, що дохід від мережевої інфраструктури 5G удвічі збільшиться в усьому світі до кінця 2020 року. Він складе 8,1 мільярда доларів. Такі дані навели в дослідницькій компанії Gartner.

«Інвестиції в мережеву інфраструктуру 5G становитимуть 21,3% від загального доходу від бездротової інфраструктури у 2020 році, порівняно з 10,4% у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Також експерти вважають, що до 2023 року постачальники послуг зв'язку (CSP) дадуть 5G покриття для 95% населення Великого Китаю (Китай, Тайвань та Гонконг), Азії / Тихого океану, Північної Америки та Японії.

Косей Такійші, старший директор з досліджень, зазначив, що у короткостроковому періоді Великий Китай лідирує у світі в розвитку 5G. Він уточнив, що мова йде про 49,4% світових інвестицій у 2020 році.