Експерти озвучили суму прибутку від 5G

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Також відомо, які країни першими матимуть покриття 5G.
Новину передає «Преса України».
За даними видання LiveMint, очікується, що дохід від мережевої інфраструктури 5G удвічі збільшиться в усьому світі до кінця 2020 року. Він складе 8,1 мільярда доларів. Такі дані навели в дослідницькій компанії Gartner.
«Інвестиції в мережеву інфраструктуру 5G становитимуть 21,3% від загального доходу від бездротової інфраструктури у 2020 році, порівняно з 10,4% у 2019 році», - йдеться у повідомленні.
Також експерти вважають, що до 2023 року постачальники послуг зв'язку (CSP) дадуть 5G покриття для 95% населення Великого Китаю (Китай, Тайвань та Гонконг), Азії / Тихого океану, Північної Америки та Японії.
Косей Такійші, старший директор з досліджень, зазначив, що у короткостроковому періоді Великий Китай лідирує у світі в розвитку 5G. Він уточнив, що мова йде про 49,4% світових інвестицій у 2020 році.
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