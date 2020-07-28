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Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 12:28
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Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат

Колишній президент України, проти якого порушено ряд кримінальних справ, продовжує жити звичним безтурботним життям. 

Новину передає «Преса України».

Після того, як журналісти українського видання «Страна» повідомили про поїздку сім’ї 5 президента України Петра Порошенка до Туреччини, останній вирішив змінити свою декларацію. Колишній лідер країни вніс в декларацію майже 1,2 млн гривень витрат.

Зокрема, 530 095 грн 54-річний Порошенко витратив на транспортні послуги, а 650 043 грн обміняв на валюту.

Нагадаємо, сім’я Порошенка вилетіла в турецький Бодрум 27 липня.

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