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Колишній президент України, проти якого порушено ряд кримінальних справ, продовжує жити звичним безтурботним життям.
Новину передає «Преса України».
Після того, як журналісти українського видання «Страна» повідомили про поїздку сім’ї 5 президента України Петра Порошенка до Туреччини, останній вирішив змінити свою декларацію. Колишній лідер країни вніс в декларацію майже 1,2 млн гривень витрат.
Зокрема, 530 095 грн 54-річний Порошенко витратив на транспортні послуги, а 650 043 грн обміняв на валюту.
Нагадаємо, сім’я Порошенка вилетіла в турецький Бодрум 27 липня.
12:28: Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат
12:05: США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei
11:25: В Україні планують підвищити штраф за непропуск «швидкої»
10:21: НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро
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