Порошенко злітав в Туреччину та за декларував 1,2 млн гривень витрат

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 12:28

Колишній президент України, проти якого порушено ряд кримінальних справ, продовжує жити звичним безтурботним життям.

Новину передає «Преса України».

Після того, як журналісти українського видання «Страна» повідомили про поїздку сім’ї 5 президента України Петра Порошенка до Туреччини, останній вирішив змінити свою декларацію. Колишній лідер країни вніс в декларацію майже 1,2 млн гривень витрат.

Зокрема, 530 095 грн 54-річний Порошенко витратив на транспортні послуги, а 650 043 грн обміняв на валюту.

Нагадаємо, сім’я Порошенка вилетіла в турецький Бодрум 27 липня.