США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei

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У США вирішили йти далі у війні проти компанії Huawei. Так, країнам, які відмовляться від обладнання китайської компанії, запропонують грошову винагороду.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Nikkei Asian Review, у США обговорюється ідея запровадити виплату коштів країнам, які послідують прикладу американців та відмовляться від обладнання Huawei. Скільки планують платити державам, поки невідомо.
Заступник керівника Департаменту США з економічного розвитку, енергетиці та навколишньому середовищу Кіт Крах раніше звинувачував китайську компанію Huawei в зборі інформації.
В результаті ряд країн відмовились від обладнання Huawei. Це Франція та Велика Британія. Німеччина ще не вирішила, чи завдаватиме удару по Huawei.
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