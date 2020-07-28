США платитимуть країнам за відмову від обладнання Huawei

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 12:05

У США вирішили йти далі у війні проти компанії Huawei. Так, країнам, які відмовляться від обладнання китайської компанії, запропонують грошову винагороду.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Nikkei Asian Review, у США обговорюється ідея запровадити виплату коштів країнам, які послідують прикладу американців та відмовляться від обладнання Huawei. Скільки планують платити державам, поки невідомо.

Заступник керівника Департаменту США з економічного розвитку, енергетиці та навколишньому середовищу Кіт Крах раніше звинувачував китайську компанію Huawei в зборі інформації.

В результаті ряд країн відмовились від обладнання Huawei. Це Франція та Велика Британія. Німеччина ще не вирішила, чи завдаватиме удару по Huawei.