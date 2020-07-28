В Україні планують підвищити штраф за непропуск «швидкої»

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 11:25

Максим Степанов звернув увагу на те, що водії неохоче пропускають карету швидкої допомоги.

Новину передає «Преса України».

Голова МОЗ України Максим Степанов зробив важливу заяву на щоденному брифінгу. Він зазначив, що в Україні варто підняти розмір штрафу за випадки, коли водії не пропускають карету швидкої допомоги.

«Існує проблема щодо того, як водії пропускають "швидку допомогу". І я переконався сам, коли ми їздили на виклики. Не завжди наші водії, які перебувають на дорогах, пропускають швидку допомогу», - прокоментував він.

Степанов особливо наголосив, що від швидкості руху «швидкої» залежить життя громадян. До слова, згідно зі статистикою, станом на 27 липня близько 67% «швидких» не приїжджають на виклик вчасно.