Україна готова відправляти Китаю більше продуктів

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Стало відомо, які саме продукти Китай готовий купувати у України.
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Китаю в Україні Фань Сяньжун важливі питання про співпрацю. Зокрема, про поставки продуктів Китаю.
Як виявилось, українська держава може задовольнити попит Китаю в борошні, яблуках, свіжій черешні, курятині, рибі і бобових.
Ольга Стефанишина особливо наголосила, що для розвитку торгово-економічних відносин важливо, аби було відновлене пряме регулярне авіасполучення між столицями двох країн, Києвом і Пекіном.
10:21: НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро
08:45: Україна втрималася в топ-10 світових виробників чавуну
08:06: У ВООЗ закликали країни не перегинати зі статистикою щодо Сovid-19
07:28: +33 градуси – Синоптик розповіла про другий робочий тиждень в Україні
13:21: У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19
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