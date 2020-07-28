Україна готова відправляти Китаю більше продуктів

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 10:49

Стало відомо, які саме продукти Китай готовий купувати у України.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Китаю в Україні Фань Сяньжун важливі питання про співпрацю. Зокрема, про поставки продуктів Китаю.

Як виявилось, українська держава може задовольнити попит Китаю в борошні, яблуках, свіжій черешні, курятині, рибі і бобових.

Ольга Стефанишина особливо наголосила, що для розвитку торгово-економічних відносин важливо, аби було відновлене пряме регулярне авіасполучення між столицями двох країн, Києвом і Пекіном.