Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 919 нових хворих на коронавірус
  • При Тимошенко Порошенко сидів би давно – політехнолог
  • В МОЗ заявили про різке збільшення кількості хворих на коронавірус

Україна готова відправляти Китаю більше продуктів

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 10:49
Версія для друку
Україна готова відправляти Китаю більше продуктів

Стало відомо, які саме продукти Китай готовий купувати у України. 

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Китаю в Україні Фань Сяньжун важливі питання про співпрацю. Зокрема, про поставки продуктів Китаю.

Як виявилось, українська держава може задовольнити попит Китаю в борошні, яблуках, свіжій черешні, курятині, рибі і бобових.

Ольга Стефанишина особливо наголосила, що для розвитку торгово-економічних відносин важливо, аби було відновлене пряме регулярне авіасполучення між столицями двох країн, Києвом і Пекіном.  

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції