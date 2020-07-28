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НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 10:21
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НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро

Провідна іноземна валюта, долар, перестала відбивати позиції у нацвалюти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на попередньому рівні 27,75 грн. Офіційний курс гривні до євро 32,60 грн. Європейська валюта здорожчала на 38 копійок.

Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,51 грн, продаж – за 27,79 грн. Купівля євро відбувається за 31,97 грн, продаж – за 32,53 грн.

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