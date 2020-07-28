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Провідна іноземна валюта, долар, перестала відбивати позиції у нацвалюти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 липня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на попередньому рівні 27,75 грн. Офіційний курс гривні до євро 32,60 грн. Європейська валюта здорожчала на 38 копійок.
Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,51 грн, продаж – за 27,79 грн. Купівля євро відбувається за 31,97 грн, продаж – за 32,53 грн.
10:21: НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро
08:45: Україна втрималася в топ-10 світових виробників чавуну
08:06: У ВООЗ закликали країни не перегинати зі статистикою щодо Сovid-19
07:28: +33 градуси – Синоптик розповіла про другий робочий тиждень в Україні
13:21: У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19
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