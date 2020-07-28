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Болгарія готова до туристів з України

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 09:52
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Болгарія готова до туристів з України

Українці зможуть відправитись на відпочинок під час карантину за спрощеною процедурою. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стало відомо, що популярна курортна країна Болгарія дала зелене світло українцям, які прибувають на відпочинок. Тепер мандрівникам не треба проходити двотижневу самоізоляцію.

Однак, бажаючі відпочити повинні представити негативний тест на коронавірус, який був зроблений за 72 години до прибуття. З 28 липня дозвіл таким чином прибувати у Болгарію отримали громадяни Сербії, Північної Македонії, Албанії, Косово, Боснії, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту.

Українці зможуть відправитись у Болгарію з 30 липня.

 

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