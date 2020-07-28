В Україні 919 нових хворих на коронавірус

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За даними РНБО, від смертоносного китайського вірусу померли 1629 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
На сайті РНБО зазначено, що станом на 28 липня в Україні нараховано 66 575 випадків захворювання на коронавірус. З них 1629 пацієнтів померли. За минулу добу виявлено 919 нових хворих. Також 13 людей померли.
Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області – 147 випадків. Тепер загальна кількість хворих в області становить 9099 людей. Так, Львівська область є рекордсменом за кількістю хворих.
Кількість випадків захворювання на коронавірус в інших областях в РНБО представили у вигляді інтерактивної карти.
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