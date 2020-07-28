Україна втрималася в топ-10 світових виробників чавуну

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На першому місці у рейтингу стоїть Китай.
Новину передає «Преса України».
За період січень-червень Україна залишилася у десятці найбільших світових виробників чавуну рейтингу асоціації Worldsteel. Як відомо, у рейтинг входять всього 64 країни.
Тим часом в асоціації Укрметалургпром зазначили, що за звітний період виплавка чавуну в країні знизилася на 2,6%, до 9,98 млн тонн. У світі така ж ситуація. Виплавка чавуну скоротилася на 4,35% до 633,36 млн тонн.
На першому місці у світі стоїть Китай, який за звітний період наростив виробництво чавуну на 2,19% до 432,68 млн тонн.
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