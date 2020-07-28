У ВООЗ закликали країни не перегинати зі статистикою щодо Сovid-19

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 08:06

У ВООЗ порадили країнам не приховувати дані про коронавірус й не боятися, якщо статистика жахаюча.

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ доктор Майк Райан виступив в Женеві. Він звернувся до всіх країн із закликом не проводити маніпуляціями з числами, які свідчать про кількість заражень на коронавірус.

«Зрозуміло, що жодна країна не хоче повертатися до карантину, ніхто не хоче - вже дуже великі економічні наслідки, та й багато інших. Але якщо ми розуміємо, як відбувається поширення вірусу, і досконально зрозуміємо хворобу, ми зможемо приймати точкові заходи у відповідь. Це як в нейрохірургії: коли роблять операцію на мозку, хірурги користуються мікроскопами, щоб дістатися саме туди, де таїться проблема», - зазначив він.

За його словами, не варто приховувати інформацію й не варто боятися осуду за надто велику кількість хворих.

«Я б хотів, щоб мій уряд говорив мені правду, чесно розповідав про реальну ситуацію і вживав заходів, щоб погасити спалаху», - додав він.

Також у ВООЗ порадили вживати конкретні заходи на певні періоди, щоб переконатися, що вони дійсно діють.