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+33 градуси – Синоптик розповіла про другий робочий тиждень в Україні

Аня Мартинюк 28 липня 2020, 07:28
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+33 градуси – Синоптик розповіла про другий робочий тиждень в Україні

Наталія Діденко розповіла про спекотний тиждень в Укрїані, який все ж розбавлять грози.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 липня, стовпчики термометрів покажуть в більшості областей України +28+33 градуси. Свіжішим буде Захід, +25+28 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

«Спека на тижні посилюватиметься і до середи на Півдні, Сході, у Центрі вже підтягнуться +33+36 градусів!Дощі. Сьогодні навіть до злив - у південній частині України, що добре для пересушеного довкілля», - зазначила вона.

У Києві буде сухо завдяки +30+32 градусам. Уже 29 липня дощі з грозами пройдуть у Криму, на Запоріжжі, Донеччині та південних районах Луганщини, у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях.

 

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