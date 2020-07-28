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Наталія Діденко розповіла про спекотний тиждень в Укрїані, який все ж розбавлять грози.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 липня, стовпчики термометрів покажуть в більшості областей України +28+33 градуси. Свіжішим буде Захід, +25+28 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
«Спека на тижні посилюватиметься і до середи на Півдні, Сході, у Центрі вже підтягнуться +33+36 градусів!Дощі. Сьогодні навіть до злив - у південній частині України, що добре для пересушеного довкілля», - зазначила вона.
У Києві буде сухо завдяки +30+32 градусам. Уже 29 липня дощі з грозами пройдуть у Криму, на Запоріжжі, Донеччині та південних районах Луганщини, у Житомирській, Рівненській, Вінницькій областях.
08:06: У ВООЗ закликали країни не перегинати зі статистикою щодо Сovid-19
07:28: +33 градуси – Синоптик розповіла про другий робочий тиждень в Україні
13:21: У Німеччині вівчарок навчили виявляти людей з COVID-19
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